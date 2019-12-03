В Китае начали внедрять системы распознавания лиц

В Китае уже начали внедрять системы распознавания лиц. Данные системы призваны облегчить поиск преступников, также они будут надежной защитой частной собственности. Кроме того, системы распознавания лиц планируют использовать и для оплаты покупок.

Китайские компании уже так далеко продвинулись в этом направлении, что стали даже оказывать активное влияние на международные стандарты в отношении данной технологии.

Некоторые китайские компании предлагают Международному союзу электросвязи свои стандарты для распознавания лиц.

Согласно предлагаемым стандартам, технологии распознавания лиц могут использовать сотрудники полиции для поиска преступников, работодателями для контроля за своими сотрудниками и для других целей.

Но эксперты полагают, что вмешательство Китая может иметь политические последствия. Так, если данные стандарты будут внедрять в развивающихся странах, которые не могут разработать свои, то Китай сможет контролировать рынок технологий.

Так, эксперты напоминают, что, например, умные фонари ZTE и China Mobile не только освещают улицы, но и служат для видеонаблюдения с помощью встроенные камер.