Специалисты создали новый материал для холодильников будущего

Международная группа ученых разработала новый эластокалорический материал, который может выдерживать более миллиона циклов заморозки и разморозки. Ранее такого рода материалы не могли выдержать и сотни циклов, то сейчас уже можно говорить о том, что в ближайшем будущем будут созданы холодильные установки будущего.

Сейчас в разработке находятся несколько "зеленых" и не выделяющих пара технологий для замены существующих холодильников. Самой обещающей из которых называется эластокалорическая.

Ученые распечатали на 3D-принтере материал особой формы, состоящий из титана и никеля.

Специалисты в течение четырех месяцев проводили тестирование разработки. За это время материал успешно отработал более миллиона циклов, сохранив свои характеристики.

Когда эластокалорическая технология выйдет на рынок, пока неизвестно.