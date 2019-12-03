Международная группа ученых разработала новый эластокалорический материал, который может выдерживать более миллиона циклов заморозки и разморозки. Ранее такого рода материалы не могли выдержать и сотни циклов, то сейчас уже можно говорить о том, что в ближайшем будущем будут созданы холодильные установки будущего.
Сейчас в разработке находятся несколько "зеленых" и не выделяющих пара технологий для замены существующих холодильников. Самой обещающей из которых называется эластокалорическая.
Ученые распечатали на 3D-принтере материал особой формы, состоящий из титана и никеля.
Специалисты в течение четырех месяцев проводили тестирование разработки. За это время материал успешно отработал более миллиона циклов, сохранив свои характеристики.
Когда эластокалорическая технология выйдет на рынок, пока неизвестно.
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