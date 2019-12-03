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Источник Правда.Ру

Специалисты создали новый материал для холодильников будущего

Наука » Технологии

Международная группа ученых разработала новый эластокалорический материал, который может выдерживать более миллиона циклов заморозки и разморозки. Ранее такого рода материалы не могли выдержать и сотни циклов, то сейчас уже можно говорить о том, что в ближайшем будущем будут созданы холодильные установки будущего.

Сейчас в разработке находятся несколько "зеленых" и не выделяющих пара технологий для замены существующих холодильников. Самой обещающей из которых называется эластокалорическая.

Ученые распечатали на 3D-принтере материал особой формы, состоящий из титана и никеля.

Специалисты в течение четырех месяцев проводили тестирование разработки. За это время  материал успешно отработал более миллиона циклов, сохранив свои характеристики.

Когда эластокалорическая технология выйдет на рынок, пока неизвестно.

Темы будущее технологии холодильники эластокалорическая технология
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