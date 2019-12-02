Астрономам удалось запечатлеть пару "подружившихся" галактик

Европейское космическое агентство обнародовало снимок космического телескопа Hubble. На нем засняли пару взаимодействующих галактик, известную под названием Arp 293.

Объект Arp 293 включает в себя две галактики NGC 6286 и NGC 6285. Галактика NGC 6285 на снимке находится слева, а галактика NGC 6286 — справа.

Объект Arp 293 расположен в созвездии Дракона. Arp 293 находится в более чем 250 млн световых лет от нашей планеты.

Стоит отметить, что на снимке обе галактики ведут себя спокойно, хотя они и расположены близко. Как правило, более крупная галактика разрывает ближайшую и поглощает ее материю. А в данном случае галактики, по мнению ученых, "подружились".