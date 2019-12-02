Игра на фортепиано улучшает слуховое восприятие у детей

Ученые из США провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что у детей в возрасте 4-5 лет, обучающиеся играть на фортепиано, улучшается слуховое восприятие.

Специалисты поделили 74 ребенка (говорящих на китайском языке, с одинаковыми показателями внимания и одинаковым уровнем развития, а также из семей, имеющих равный социально-экономический статус семей) на три группы. 30 детей стали обучаться на фортепиано, 28 из них еще стали обучать чтению, а 16 детей составляли контрольную группу.

Ученые предположили, что чтение будет способствовать тому, что дети начнут лучше понимать язык и быстрее запомнят новые слова. Но эксперимент показал, дети из группы, которые обучались игре на фортепиано, легче воспринимали слоги и слова.