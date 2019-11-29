Нейробиологи научили крыс водить маленькие автомобили

Ученые научили крысу водить машину. Данный эксперимент проводил нейробиолог из Университета Ричмонда по имени Келли Ламберт.

Для крысы была сооружена крошечная машинка. Ее сделали из обычного пустого контейнера для продуктов и специальной электрической платформы с колесами.

В эксперименте принимали участие 11 крыс. Пять крыс поместили в клетки, в которых были и другие механизмы, а других крыс поместили в обычные клетки.

В результате выяснилось, что те крысы, которые находились в клетках с посторонними механизмами, в несколько раз быстрее научились управлять автомобилем, чем те, где не было дополнительных механизмов.

Кроме того, ученые выяснили, что у тех крыс, которые быстрее освоили навык управления машиной, более высокий уровень дегидроэпиандростерона и более низкий — кортикостерона. По словам ученых, это показывает их повышенную эмоциональную устойчивость.