Ученые научили крысу водить машину. Данный эксперимент проводил нейробиолог из Университета Ричмонда по имени Келли Ламберт.
Для крысы была сооружена крошечная машинка. Ее сделали из обычного пустого контейнера для продуктов и специальной электрической платформы с колесами.
В эксперименте принимали участие 11 крыс. Пять крыс поместили в клетки, в которых были и другие механизмы, а других крыс поместили в обычные клетки.
В результате выяснилось, что те крысы, которые находились в клетках с посторонними механизмами, в несколько раз быстрее научились управлять автомобилем, чем те, где не было дополнительных механизмов.
Кроме того, ученые выяснили, что у тех крыс, которые быстрее освоили навык управления машиной, более высокий уровень дегидроэпиандростерона и более низкий — кортикостерона. По словам ученых, это показывает их повышенную эмоциональную устойчивость.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.