Рыбы-клоуны не способны адаптировать к климатическим изменениям

Французские ученые выяснили, что рыбы-клоуны близки к вымиранию, так как они не могут быстро приспосабливаться к климатическим изменениям.

Рыбы-клоуны известны благодаря популярному мультфильму "Капитан Немо", d в котором главные персонажи рыбки Немо и Дори. Рыбы-клоуны обитают в паре с актиниями. Те защищают рыб-клоунов от хищников.

В течение 10 лет специалисты внимательно наблюдали за большой популяцией амфиприонов в их естественной среде обитания в заливе Кимбе (Папуа — Новая Гвинея). В результате выяснилось, что численность этих рыб зависит от чистоты воды в океане, размеров кораллового рифа и наличия там актиний. На основании исследования ДНК рыб-клоунов ученые выяснили, что они не могут приспособиться к изменяющимся условиям климата.

Ученые выяснили, что выживание рыб-клоунов на 50% зависит от состояния актинии, под покровительством которой находится рыба. Но если полипы в заливе Кимбе пострадают, то рыбы-клоуны окажутся на грани вымирания.