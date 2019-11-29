Как электронные письма влияют на экологию?

Британские энергетики обвинили электронную почту во вреде экологии. Имеет ли место данная проблема и насколько она актуальна для России в интервью "Правде.ру" рассказал Семикашев Валерий, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса, кандидат наук.

-Она для всех актуальна. Просто формулировка некорректная. Я не готов это обсуждать. Мы можем рассказать так про любую вещь, про любой процесс.

- 20% всей пищевой продукции выбрасывается. Что делать? Есть известный мем "британские ученые нашли". Британские энергетики приближаются к британским ученым. Это несущественный вопрос.

- Это мизерная доля и ее сложно оценить. Она не считаемая. Это очень незначительный процесс с точки зрения влияния на электропотребление и на окружающую среду. Это не 10 писем, не миллион писем. Нет, это очень незначительный процесс. Он на уровне даже не погрешности, а еще меньше.

- А что в таком случае может все-таки давать о себе знать, если связывать с электрическими приборами, что может вредить все же?

-Я бы сказал, что время отключения мониторов более значимый процесс, но тоже на уровне погрешности. Эти письма - невидимая величина. Если просто монитор отключать на ночь, даже в течение дня настроить настройки — это на 2-3 порядка более значимо. Еще бы я сказал, что инстаграм и подобные вещи — это намного сильнее влияет. Условно говоря, у нас в соцсетях все сидят и генерируют контент, вот это значимый элемент, с ним стоить работать, а электронные письма — это ерунда.