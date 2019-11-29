Нужен ли России центр искусственного интеллекта?

В России планируют создать центр искусственного интеллекта за $3 млн.

На вопрос о том, насколько сейчас актуален данный проект для России в интервью "Правде.Ру" ответил Катасонов Валентин, профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, русский экономист и руководитель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова.

-Я думаю, что нам надо подумать об интеллекте людей, а не об искусственном интеллекте. Такое ощущение, что у наших министров вообще уже какой-то искусственный синтетический интеллект. Наверное, надо чтобы они включали свой интеллект. Тут точно дефицит этого интеллекта. Я думаю, что попытка заменить человеческий интеллект на искусственный интеллект приведет к тому, что фактически человек погибнет, потому что он доверит все какой-то машине. А машина, безусловно, как минимум может делать какие-то ошибки. Машина не может быть умнее человека по определению.

- А если люди с частичным или дефективным интеллектом будут создавать эти машины, наверное, это будет вообще опасно для всего общества. Я сейчас не вдаюсь в технические детали, я смотрю на картину в целом. Так что, я думаю, что в данном случае они озвучивают эти цели и задачи, не думая, за них думают другие люди, которые предлагают выстроить электронный концлагерь, в котором бы функции текущего управления людьми взяли бы на себя роботы, вот и все.

- Это в художественной литературе все описано хорошо, в антиутопиях. Даже у Карела Чапека "Война с саламандрами". К сожалению, наши чиновники - невежественные люди. Я бы даже сказал, что они просто превратились в таких биороботов, которые ретранслируют управляющие сигналы, которые идут сверху. Ждут они от хозяев денег. Хозяева денег хотят стать хозяевами мира. Для того чтобы побыстрее стать хозяевами мира, надо всех людей опустить до уровня плинтуса, чтобы они перестали вообще носить это звание homo sapiens. Будет какой-нибудь homo sapiens.

- Я не хочу сейчас говорить о каких-то технических деталях, все это было описано уже в антиутопиях Джорджа Оруэлла, Карела Чапека, даже в антиутопиях Евгения Замятина романа "Мы" 1920 года. А мы частично homo sapiens, думаем, что это такое, плюсы и минусы считаем.