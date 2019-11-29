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Химики впервые создали вещество в самом холодном месте во Вселенной

Наука

Американские химики провели самую холодную химическую реакцию во Вселенной, в результате которой им удалось получить двухатомные молекулы калия и рубидия. 

Специалисты при помощи ультрафиолетового лазера уменьшили температуру молекул калия-рубидия до 500 нанокельвинов. Это составляет примерно несколько миллионных долей градуса выше абсолютного нуля.

Понижение температуры до экстремально низких значений способствовало тому, что молекулы достигли минимально возможного энергетического состояния. Реакция проходила очень медленно, и специалисты смогли зафиксировать момент, когда между двумя молекулами происходит химическое взаимодействие, при этом когда химические связи разрушаются для формирования новых.

ученые вещество вселенная исследование химические реакции
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