Старые подводные кабели помогут следить за землетрясениями

История подводных коммуникационных кабелей насчитывает уже более 150 лет.

В наше время высокопроизводительные оптоволоконные каналы связывают все континенты, кроме Антарктиды. Ученые из Калифорнийского университета предложили использовать их для развертывания сети мониторинга сейсмической активности у морского дна — в первую очередь там, где сложно применить стандартные инструменты.

Ученые провели эксперимент, в котором они использовали 20-килограммовый участок старого кабеля в качестве подводного сейсмометра. Благодаря специальным световым импульсам, передаваемым по оптоволокну регистрировались даже незначительные перемещения и колебания кабеля. Таким образом он превратился в распределенный акустический детектор.

Эксперимент проводился на 100-метровой глубине. В перспективе ученые хотят провести этот опыт и на большей глубине.

Но даже за период тех наблюдений, который велись четверо суток, было зарегистрировано подводное землетрясение магнитудой 3,5.

Отражение созданных землетрясением волн от придонных пород указало на существование прежде неизвестной системы разломов. По мнению авторов, в настоящее время глубоководные сейсмические датчики - большая редкость, а вот кабели, которые не используются можно найти везде.