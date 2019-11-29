Американец разработал компьютер на случай апокалипсиса

Американец Джей Дошер разработал компьютер для работы после конца света. Устройство работает на базе Raspberry Pi.

Компьютер состоит из 7-дюймового сенсорного экрана, батареи, клавиатуры и коммутатора Netgear. Все электронные компоненты находятся внутри влагоустойчивого корпуса для камеры Pelican. В процессе создания уникального устройства, разработчику пришлось некоторые детали печатать на принтере.

Джей Дошер сообщил, что если будет конец света, то людям придется искать пищу, воду и убежище. Также, возможно, найдутся люди, которым будет нужен компьютер.

На данный момент компьютер можно отнести к периоду после конца света только на основании дизайна.

Разработчик создал для него специальный "чехол".

В Польше физик Доминик Черня разработал калькулятор для расчета вампирского апокалипсиса.