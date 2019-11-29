Большой клюв помогает птицам топоркам избежать перегрева

Исследователи из Канады заявили, что благодаря большому клюву птицы топорки могут охлаждаться во время полета.

Ученые наблюдали за пернатыми, которые возвращались из полета, с помощью тепловизорых камер, фиксировавших тепло.

В итоге ученые обратили внимание на то, что в течение получаса после того, как птицы приземлились, температура их клювов понизилась на пять градусов. Но тепло, исходившее от их спины, почти не менялось.

Ученые отмечают, что на клюв этих птиц приходится 10-18% от общего теплообмена, хотя площадь составляет всего 6% от общей площади тела.

Орнитологи сообщили, по размеру эти птицы сопоставимы с воронами. Их особенность в том, что у них большой высокий красный клюв.