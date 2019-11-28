В Санкт-Петербурге создали антибактериальное покрытие для смартфонов

Специалисты из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали покрытие для смартфона на основе цинка. Оно способно предупреждать появление жирных пятен, а также защищать смартфон от болезнетворных бактерий.

Покрытие представляет собой прочную и гибкую пленку на основе цинка.

Специалисты оптимизировали ее химический состав, в результате получилась прозрачная пленка, обладающая отличными антибактериальными свойствами.

К тому же, пленка еще и очень прочная, она очень хорошо держится на поверхности смартфона.

Пленка может быть использована как для защиты смартфонов, так и для обработки стен в медицинских учреждениях и медицинских приборов.