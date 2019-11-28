Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В Санкт-Петербурге создали антибактериальное покрытие для смартфонов

Наука » Технологии

Специалисты из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали покрытие для смартфона на основе цинка. Оно способно предупреждать появление жирных пятен, а также защищать смартфон от болезнетворных бактерий. 

Покрытие представляет собой прочную и гибкую пленку на основе цинка. 

Специалисты оптимизировали ее химический состав, в результате получилась прозрачная пленка, обладающая отличными антибактериальными свойствами.

К тому же, пленка еще и очень прочная, она очень хорошо держится на поверхности смартфона.

Пленка может быть использована как для защиты смартфонов, так и для обработки стен в медицинских учреждениях и медицинских приборов.

покрытие смартфон бактерии санкт-петербург
Актуальная аналитика
Профилактика
Что лечит марьин корень?
Новости Украины
Евромайдану 6 лет. Полёт далёк от нормального…
Ноябрь
29 ноября: День матери, буква "Ё" и Палестина
Последние материалы
В Санкт-Петербурге создали антибактериальное покрытие для смартфонов
К 2035 году Екатеринбург потеряет почти 20 гектаров парков и скверов
Исследование: россияне предпочитают кошек другим домашним животным
В Эстонии нашли уникальный 1000-летний артефакт викингов
Что лечит марьин корень?
В работе социальной сети Instagram произошел сбой
В Госдуме отреагировали на пять сценариев реинтеграции Донбасса
В России создадут центр искусственного интеллекта за $3 млн
Боливийские власти намерены дружить с Россией и Китаем
Евромайдану 6 лет. Полёт далёк от нормального…
Популярное
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление

Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.

Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Правительство
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Новости Украины
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Руслан Веснянко Евромайдану 6 лет. Полёт далёк от нормального… Руслан Веснянко Василий Амирджанов Депутат может поздравить россиян с новым полом Василий Амирджанов Соломон Соловьев Их сила в правде и в интеллекте - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В России с будущего года начнут сокращать количество чиновников
Историк Соколов призвал поклонников писать ему письма в СИЗО
В России с будущего года начнут сокращать количество чиновников
В России с будущего года начнут сокращать количество чиновников
В России с будущего года начнут сокращать количество чиновников
В России с будущего года начнут сокращать количество чиновников
Венгрия не примет участие в "Евровидении-2020"
Пьяные подростки насмерть забили жителя Норильска
Депутат может поздравить россиян с новым полом
В России собираются восстановить авиасообщение с Грузией
В России собираются восстановить авиасообщение с Грузией
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Скворцова назвала "эталонной" российскую систему здравоохранения
Россияне с маленькими зарплатами могут оказаться без пенсии
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
В России создадут центр искусственного интеллекта за $3 млн
В России создадут центр искусственного интеллекта за $3 млн
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Украина заявляет о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
Пьяные подростки насмерть забили жителя Норильска
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ