Специалисты из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали покрытие для смартфона на основе цинка. Оно способно предупреждать появление жирных пятен, а также защищать смартфон от болезнетворных бактерий.
Покрытие представляет собой прочную и гибкую пленку на основе цинка.
Специалисты оптимизировали ее химический состав, в результате получилась прозрачная пленка, обладающая отличными антибактериальными свойствами.
К тому же, пленка еще и очень прочная, она очень хорошо держится на поверхности смартфона.
Пленка может быть использована как для защиты смартфонов, так и для обработки стен в медицинских учреждениях и медицинских приборов.
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