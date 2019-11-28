В работе социальной сети Instagram произошел сбой

Согласно данным сервиса Downdetector, в работе социальной сети Instagram произошел сбой.

Сбои затронули пользователей Великобритании, Нидерландов, Португалии, Греции, США, Малайзии и других.

Что касается России, сбои были зафиксированы в Санкт-Петербурге и Москве.

Большая часть пользователей была связана с тем, что пользователи не могли войти в Instagram и загрузить его.