Согласно данным сервиса Downdetector, в работе социальной сети Instagram произошел сбой.
Сбои затронули пользователей Великобритании, Нидерландов, Португалии, Греции, США, Малайзии и других.
Что касается России, сбои были зафиксированы в Санкт-Петербурге и Москве.
Большая часть пользователей была связана с тем, что пользователи не могли войти в Instagram и загрузить его.
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