В России появилось геймеровское кресло за 2,5 млн рублей

Компания Acer заявила, что в России скоро начнутся продажи ее новой разработки "игрового трона" — геймерского кресла Acer Predator Thronos. Стоимость этого высокотехнологичного предмета мебели составляет 2,5 млн рублей.

Игровая кабина представляет собой кресло с тремя мониторами на кронштейне. В комплект также входи мощный системный блок.

Пользователь может настроить кресло под себя. Сиденье наклоняется вперед или назад на угол до 140 градусов.

Кресло оснащено RGB-подсветкой и механизмом виброотдачи. Кресло изготовлено с использованием новейших комплектующих линейки данного производителя.

Пользователь сможет погрузиться в игровой процесс благодаря фирменной гарнитуре, а также целым трем изогнутым мониторам с разрешением 2560×1440 пикселей. Мониторов могут обновлять картину 144 раза в секунду.