Лунный аппарат "Викрам" разбился в 500 метрах от места посадки

В сентябре Индийская организация космических исследований потеряла контакт с лунным посадочный аппаратом "Викрам", когда тот совершал посадку на поверхность Луны. Сейчас стало известно, что зонд разбился.

Аппарат "Викрам" не смог выполнить свою задачу. Сообщается, что во время посадки у него отказали посадочные двигатели. Пока неизвестно, с чем это связано. "Викрам" разбился в 500 метрах от места предполагаемого приземления.

Стоит отметить, что все 8 научных инструментов аппарата находятся в рабочем состоянии и продолжают собирать научную информацию.

Если бы "Викрам" успешно приземлился на Луне, то Индия была четвертой страной за всю историю освоения космоса (после СССР, США Китая), которая совершила мягкую посадку аппарата на поверхность Луны.