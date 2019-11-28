Эксперты назвали девять главных климатических угроз для Земли

Британские ученые утверждают, что наша планета уже прошла "точку невозвращения", до которой на процесс глобального потепления еще можно было повлиять. Сейчас климатические изменения будут развиваться лавинообразно.

Ученые считают, что существует 9 климатических факторов риска, которое больше всего влияют на состояние планеты. В первую очередь это гибель амазонских джунглей, таяние льдов в Арктике, замедление атлантической циркуляции, пожары в таежных лесах, вымирание коралловых рифов, таяние гренландских ледников, вечной мерзлоты в Восточной и Западной Антарктиде.

По мнению ученых, данные явления наблюдались еще 10 лет назад, но за этот период ситуация только ухудшилась.

Люди по-прежнему используют ископаемое топливо. Средняя температура на Земле на 1,1 градуса превышает доиндустриальный уровень, а к 2040 году данный показатель повысится до 1,5.

Из-за таяния ледников уровень Мирового океана повысится на 10 метров, пожары приведут к повышенным выбросам углекислого газа в атмосферу, что только усилит процесс глобального потепления.