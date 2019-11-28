Британские ученые утверждают, что наша планета уже прошла "точку невозвращения", до которой на процесс глобального потепления еще можно было повлиять. Сейчас климатические изменения будут развиваться лавинообразно.
Ученые считают, что существует 9 климатических факторов риска, которое больше всего влияют на состояние планеты. В первую очередь это гибель амазонских джунглей, таяние льдов в Арктике, замедление атлантической циркуляции, пожары в таежных лесах, вымирание коралловых рифов, таяние гренландских ледников, вечной мерзлоты в Восточной и Западной Антарктиде.
По мнению ученых, данные явления наблюдались еще 10 лет назад, но за этот период ситуация только ухудшилась.
Люди по-прежнему используют ископаемое топливо. Средняя температура на Земле на 1,1 градуса превышает доиндустриальный уровень, а к 2040 году данный показатель повысится до 1,5.
Из-за таяния ледников уровень Мирового океана повысится на 10 метров, пожары приведут к повышенным выбросам углекислого газа в атмосферу, что только усилит процесс глобального потепления.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.