"Грязные данные" станут трендом 2020 года

Компания Telenor опубликовала список технологических трендов на 2020 год. Среди них фигурируют "грязные данные". С помощью них эффективность искусственного интеллекта можно поставить под сомнение. Дело в том, что при обучении систем искусственного интеллекта используют большие объемы информации.

Аналитики утверждают, что, если при обучении ИИ используются "неправильные" или "грязные" данные, то результат работы системы тоже будет неправильным. В компании Telenor считают, что с повсеместным внедрением технологий ИИ у общественности будут возникать вопросы к тому, на каких данных обучали эти системы.