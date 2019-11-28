Twitter отложил удаление неактивных аккаунтов

Недавно Twitter объявил о том, что аккаунты пользователей, неактивных более шести месяцев, будут удаляться. Несколько дней назад пользователям уже стали высылаться соответствующие уведомления.

Сейчас же компания решила отложить этот вопрос до тех пор, пока Twitter не найден решение увековечить память умерших пользователей, чьи страницы посещают их друзья и близкие. Также в компании уточнили, что удаляться аккаунты пользователей из стран ЕС.

Twitter не исключает того, что в перспективе данный процесс затронет и пользователей из других стран. Компания заранее уведомит об этом своих пользователей.

Стоит напомнить, что ранее представители Twitter объявили о том, что с 11 декабря 2019 года будут удалять аккаунты, которыми не пользуются более шести месяцев.