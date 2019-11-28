Искусственный интеллект "научили" восстанавливать человеческие "мысли"

Российские ученые с помощью сопоставления видеоряда, который давали смотреть участникам теста, и записей мозговых волн людей "научили" искусственный интеллект восстанавливать человеческие "мысли".

Сообщается, что в 90% случаев ученые смогли получить кадры, совпадающие с просмотренным видео. Искусственный интеллект успешно классифицировал каждое видео, прописывал теги по теме видеороликов.

По словам экспертов, можно разработать алгоритм, который сможет предсказать действия человека со 100%-й точностью. Ранее ученым удалось доказать, что мозг человека принимает решение о каком-либо действии за определенное время до того, как к человеку придет осознание.