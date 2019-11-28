Британские энергетики обвинили электронную почту во вреде экологии

Энергетики их Великобритании считают, что, отправляя бессмысленные сообщения по электронной почте, люди загрязняют окружающую среду так же, как и машины или гражданская авиация.

Согласно данным аналитиков, британцы каждый день отправляют по электронной почте более 64 миллионов писем, которые только показывают реакцию собеседника и не содержат никакой важной информации. Например, письма с фразами: "Благодарю", "Спасибо тебе", "Принято", "Получил?" и т.д.

По подсчетам специалистов, если каждый взрослый житель Великобритании перестанет отправлять одно письмо в день со словом "Спасибо", то за год это снизит выброс углекислого газа в атмосферу на 16 тысяч тонн. Это можно сравнить с отказом от 81152 рейсов между Лондоном и Мадридом или от использования 3334 автомобилей с дизельными двигателями.

Опрос показал, что 49% жителей Великобритании признались в том, что каждый день отправляют своим друзьям или коллегам бессмысленные письма. 71% респондентов считают, что от этих писем нужно отказаться ради экологии.