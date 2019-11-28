В Центральной Тыве обнаружили следы древнего моря

Сибирские ученые обследовали древние отложения и выяснили, что 470 миллионов лет назад на территории Центральной Тывы располагалось море.

Возможно, что в него впадало несколько горных рек - специалисты смогли это определить по характерным речным отложениям.

По словам ученых, в то время на суше еще не было растительности, поэтому прямых доказательств масштабов распространения суши пока нет. Однако на основании результатов исследование осадочных толщ можно предположить, что существовал не только морской бассейн, но и были реки, который в него впадали.

Более молодые морские отложения в Тыве ученые нашли в девонских образованиях с возрастом около 380 миллионов лет. Рядом с границей Тывы и Монголии специалисты обнаружили ископаемые остатки кораллов.

По более поздним находкам ученые определили, что Тыва стала не морской, а континентальной. В настоящее время специалисты занимаются исследование найденных образцов.