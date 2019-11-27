Рацион белых медведей в Арктике на четверть состоит из пластика

Проблема загрязнения окружающей среды касается всей территории Земли. Так, в Арктике количество пластикового мусора уже достигло критических значения. В приполярных областях птицы и животные ищут пищу и пробуют все на вкус.

Среди других обитателей Арктики выделяют медведи, так как они самые подвижные, смелые и очень любопытные животные.

Биологи сообщают, что до 25% содержимого желудков и экскрементов белых медведей составляют пластиковые отходы.

На данный момент употребление в пищу пластиковых отходов не привело к массовым фатальным последствиям, но никто не знает, когда это может произойти. Возможно, что через какое-то время арктические виды начнут вымирать еще и по причине большого скопления мусора.

Чем дальше медведи держатся от людей, тем здоровее их пища, но от поедания пластмасс они все равно не застрахованы.

Ученые находят пластик в Арктике везде: в воде, снеге. У специалистов пока нет единого мнение поп поводу решения данной проблемы, но мониторинг они проводят постоянно.