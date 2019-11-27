Проблема загрязнения окружающей среды касается всей территории Земли. Так, в Арктике количество пластикового мусора уже достигло критических значения. В приполярных областях птицы и животные ищут пищу и пробуют все на вкус.
Среди других обитателей Арктики выделяют медведи, так как они самые подвижные, смелые и очень любопытные животные.
Биологи сообщают, что до 25% содержимого желудков и экскрементов белых медведей составляют пластиковые отходы.
На данный момент употребление в пищу пластиковых отходов не привело к массовым фатальным последствиям, но никто не знает, когда это может произойти. Возможно, что через какое-то время арктические виды начнут вымирать еще и по причине большого скопления мусора.
Чем дальше медведи держатся от людей, тем здоровее их пища, но от поедания пластмасс они все равно не застрахованы.
Ученые находят пластик в Арктике везде: в воде, снеге. У специалистов пока нет единого мнение поп поводу решения данной проблемы, но мониторинг они проводят постоянно.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.