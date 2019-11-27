Инженеры разработали решение проблемы торчащих ног в плацкарте

Российские вагоностроители разработали решение, которое позволит пассажирам избавиться от неудобств из-за торчащих в проходе ног соседей.

Они разработали макет нового плацкартного вагона в натуральную величину. Проект был продемонстрирован "Трансмашхолдингом" на выставке в Москве.

У производителя есть еще два варианта новых вагонов.

В новом макете плацкартного вагона на два сантиметра увеличены поперечные полки, а продольные — на три сантиметра. В процессе обсуждения с заказчиком в компании решили реализовать данный вариант вагона в новом габарите.

Новый вагон на 30 сантиметров шире, что позволяет персонализировать пространство и решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах.

Замгендиректора "Трансмашхолдинга" отметил, что в данном макете плацкарта на полках будут шторы, шкафчики и светильники.