На YouTube запустят научно-популярный канал "Отвечает Менделеев"

Авторы и создатели научно-популярного проекта "Отвечает Менделеев" поставили задачу превратить химиофобов в химиофилов. С этой целью они запустили канала на YouTube-канале, где планируют выкладывать видео о химии.

Это совместный проект компании Google и ученых Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. Авторы хотят популяризировать химическую науку. Основная целевая аудитория проекта - подростки. По мнению авторов проекта, именно подростков должны заинтересовать видео под названием "Можно ли съесть золото?", "Почему конфеты- и другие.

Авторы видео утверждают, что все они будут не только очень интересными и увлекательными, но и научно достоверными. Есть мнение, что у нас в обществе наблюдается химическая безграмотность населения. Она надеется, что новый проект позволит исправить это.