Авторы и создатели научно-популярного проекта "Отвечает Менделеев" поставили задачу превратить химиофобов в химиофилов. С этой целью они запустили канала на YouTube-канале, где планируют выкладывать видео о химии.
Это совместный проект компании Google и ученых Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. Авторы хотят популяризировать химическую науку. Основная целевая аудитория проекта - подростки. По мнению авторов проекта, именно подростков должны заинтересовать видео под названием "Можно ли съесть золото?", "Почему конфеты- и другие.
Авторы видео утверждают, что все они будут не только очень интересными и увлекательными, но и научно достоверными. Есть мнение, что у нас в обществе наблюдается химическая безграмотность населения. Она надеется, что новый проект позволит исправить это.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.