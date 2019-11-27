Госкорпорация "Росатом" запустила проект по созданию квантового компьютера. Бюджет проекта составляет около 24 млрд рублей.
Работы по реализации проекта рассчитаны до 2024 года. Его цель - объединить силы основных специалистов, которые занимаются квантовыми вычислениями в РФ.
В работах, направленного на создание квантового компьютера, задействованы специалисты технических вузов.
Проектным офисом в цифровом блоке "Росатома" руководит Руслан Юнусов. Офис будет заниматься объединением специалистов, занимающихся разработкой квантового программного обеспечения и алгоритмов.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.