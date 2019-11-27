"Росатом" разработает квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Госкорпорация "Росатом" запустила проект по созданию квантового компьютера. Бюджет проекта составляет около 24 млрд рублей.

Работы по реализации проекта рассчитаны до 2024 года. Его цель - объединить силы основных специалистов, которые занимаются квантовыми вычислениями в РФ.

В работах, направленного на создание квантового компьютера, задействованы специалисты технических вузов.

Проектным офисом в цифровом блоке "Росатома" руководит Руслан Юнусов. Офис будет заниматься объединением специалистов, занимающихся разработкой квантового программного обеспечения и алгоритмов.