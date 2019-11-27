Искусственный интеллект помог определить соавтора пьес Шекспира

Ученым удалось с помощью искусственного интеллекта выяснить, какой именно объем пьесы "Генрих VIII" написал сам Уильям Шекспир, а какой — Джон Флетчер. Специалисты, занимающиеся исследованием творчества Уильма Шекспира (1564-1616) уже давно пришли к выводу, эта пьеса - результат коллективного труда.

В течение долгого времени ученые не могли выяснить, какая часть пьесы написана самим Шекспиром, а какая - его соавтором.

Чешский специалист по искусственному интеллекту Петр Плехач применил алгоритм, изучающий стиль Шекспира, благодаря чему удалось определить руку писателя.

Благодаря использованию искусственного интеллекта исследователи смогли установить, что Джон Флетчер является автором нескольких сцен.

Уильям Шекспир - английский поэт и драматург, его часто называют самым великим англоязычным писателем. Шекспира часто именуют национальным поэтом Англии.