Специалисты объяснили причину любви женщин к откровенным нарядам

Австралийские ученые провели ролевой эксперимент, в котором приняли участие более 300 человек из 38 стран. Каждый участник исследования относился к одному из онлайн-обществ, соответствующих реальным экономическим моделям.

В результате выяснилось, что женщины, получившие роль в сообществах, в которых наиболее сильно выражено экономическое неравенство, выбрали самые откровенные наряды.

Это было вызвано тем, что женщин очень волновал их социальный статус и таким способом они пытались его повысить. Автор исследования Хандис Блейк утверждает, что для красивых представительниц слабого пола это может быть правильной стратегией.

По его словам, надо понимать, что красота - не вечна, а излишняя одержимость связана с другими рисками и проблемами с психикой.

По мнению психологов, рост экономического неравенства приводит к тому, что большее количество женщин становятся слишком озабоченными своей внешностью.