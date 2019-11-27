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Источник Правда.Ру

Sony создаст камеры для смартфонов, не уступающие "зеркалкам"

Наука » Технологии

Японская технологическая компания Sony провела в Китае мероприятие для представителей СМИ, на котором рассказала о своих планах, связанных с созданием датчиков для камер смартфонов. По словам представителя компании, камеры по качеству снимков не будут уступать профессиональным зеркальным фотоаппаратам.

Представители Sony утверждают, что в это году на рынке технологий наблюдался более высокий спрос на датчики для камер смартфонов. Большой популярностью у покупателей пользуется Sony IMX586 — 48-мегапиксельное решение, которое теперь доступно и в недорогих моделях аппаратов.

В следующем году, как полагают в Sony, самыми популярными будут датчики с разрешением 64 и 108 Мп. Для того, чтобы полностью обеспечить растущие потребности рынка, Sony увеличит объемы производства.

Также Sony собирается повышать качество снимков. Новые разработки компании позволят выдавать качественные снимки даже при плохом освещении. Кроме того, производитель обещает, что новые датчики будут поддерживать скоростную фокусировку.

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