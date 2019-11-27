Пользователи WhatsApp смогут удалять отправленные сообщения

В одном из самых популярных в мире приложений WhatsApp появится новая функция, благодаря которой мессенджер будет соответствовать нормам конфиденциальности.

В настоящее время разработчики тестируют эту функцию.

Как сообщают "Невские новости", на некоторых смартфонах уже запустили новую функцию, позволяющую удалять сообщения, которые уже были отправлены.

Известно, что пока данная возможность предусмотрена только для телефонов на Android. Для пользователей эта функция доступна только в бета-версии WhatsApp.

Благодаря новым возможностям приложения пользователи смогут удалять отправленные сообщения даже спустя час или год после отправки. Причем сообщения можно удалить как со своего телефона, так и с телефона другого пользователя.