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Источник Правда.Ру

Археологи раскрыли тайну древнеегипетской мумии кошки

Наука

Археологи выяснили, что находится внутри древнеегипетской мумии кошки, которая была обнаружена еще в 1923 году.

Ученые использовали метод 3D-моделирования, который позволяет проанализировать содержимое останков, возраст которых 2500 лет.

В процессе исследования ученые следили за тем, что находится внутри полупрозрачной мумии. В итоге они выяснили, что внутри мумии находилось не одна, а несколько кошек.

Археологи увидели три хвоста, пять задних лап. Череп им не удалось обнаружить. Вместо черепа жители Древнего Египта положили "текстильный шар". Археологи утверждают, что групповое погребение нескольких животных в одной и той же мумии не является уникальным.

Но исследователи сообщили, что ритуальные захоронения кошек по-прежнему остаются малоизученной область. Так, ученые еще не до конца исследовали практики древних египтян по бальзамированию животных.

В настоящее время мумия находится в Музее изобразительных искусств города Ренн.

Темы мумии кошки ученые археологи исследование древний египет
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