Французские ученые провели исследование и пришли к выводу, что у "влюбленных" самок мух дрозофил улучшается память.
Согласно исследованию ученых, в мозге этих существ содержится два нейрона, способных отвечать за долговременную память.
У мух есть рецепторы, которые связывают особый пептид, расположенный в семенной жидкости самцов.
С целью выявить, оказывает ли близость влияние на память мух, исследователи давали им ощутить некий запах, а затем били током. У мух плохой запах ассоциировался с плохими воспоминаниями, и они старались избегать мест, где ощущался неприятный запах.
Исследователи пришли к выводу, что девственные самки мух быстрее забывали об опасности, чем все остальные особи.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.