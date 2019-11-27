Семенная жидкость улучшает память у мух-дрозофил

Французские ученые провели исследование и пришли к выводу, что у "влюбленных" самок мух дрозофил улучшается память.

Согласно исследованию ученых, в мозге этих существ содержится два нейрона, способных отвечать за долговременную память.

У мух есть рецепторы, которые связывают особый пептид, расположенный в семенной жидкости самцов.

С целью выявить, оказывает ли близость влияние на память мух, исследователи давали им ощутить некий запах, а затем били током. У мух плохой запах ассоциировался с плохими воспоминаниями, и они старались избегать мест, где ощущался неприятный запах.

Исследователи пришли к выводу, что девственные самки мух быстрее забывали об опасности, чем все остальные особи.