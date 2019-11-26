Ким Кардашьян стала "королевой M&M’s" благодаря твиттеру

Ким Кардашьян вызвала ажиотаж в соцсетях благодаря совету по поеданию M&M's. В небольшом видео, опубликованном в Twitter, звезда советует разогревать драже в микроволновке.

Кардашьян пояснила, что если разогревать конфеты в течение 30 секунд, они останутся хрустящими снаружи, но станут тягучими внутри. "Наслаждайтесь расплавленным волшебством!" — призвала она.

Видео собрало 3,5 миллионов просмотров, а сам пост — 154 тысячи лайков и 14 тысяч ретвиттов менее чем за сутки. Комментаторы называют Ким "королевой M&M's", а подогретые драже — лучшим, что ели в жизни.