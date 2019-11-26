Ким Кардашьян вызвала ажиотаж в соцсетях благодаря совету по поеданию M&M's. В небольшом видео, опубликованном в Twitter, звезда советует разогревать драже в микроволновке.
Кардашьян пояснила, что если разогревать конфеты в течение 30 секунд, они останутся хрустящими снаружи, но станут тягучими внутри. "Наслаждайтесь расплавленным волшебством!" — призвала она.
Видео собрало 3,5 миллионов просмотров, а сам пост — 154 тысячи лайков и 14 тысяч ретвиттов менее чем за сутки. Комментаторы называют Ким "королевой M&M's", а подогретые драже — лучшим, что ели в жизни.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.