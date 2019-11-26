Илон Маск, инженер и предприниматель, теперь стал ещё и героем мультфильма. В 4-м сезоне сериала "Рик и Морти" он сам озвучил пародию на себя по имени Илон Туск. Ранее Маск сменил свой ник в твиттере на это имя.
Мультяшная версия Маска обзавелась бивнями ("tusk" — англ. "бивень"). Ранее в этом году предприниматель сменил имя в твиттере на Elon Tusk. Тогда это сочли какой-то странной шуткой, которыми Маск известен (как-то он написал несколько твиттов по-русски), теперь же соцсети взорвались, гадая, был ли это намёк на будущее камео.
Маск назвал себя фанатом "Рика и Морти", ещё когда первый сезон научно-фантастического анимационного сериала выходил в 2017 году.
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