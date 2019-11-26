Визуальный концепт лунного посадочного аппарата опубликовало NASA. Агентство планируется вернуться на Луну в 2024 году в рамках проекта "Артемида".
Посадочный аппарат будет, по сути, выполнять роль огромного грузовика, который доставит на лунную поверхность такое оборудование как луноходы и транспортные аппараты для астронавтов. Хотя люди не будут пользоваться этим аппаратом, часть его инженерных наработок может быть применена и в пилотируемом посадочном модуле.
К 2028 году NASA планирует одерживать на Луне устойчивое человеческое присутствие на регулярной основе.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.