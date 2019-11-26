NASA поделилось проектом нового лунного модуля

Визуальный концепт лунного посадочного аппарата опубликовало NASA. Агентство планируется вернуться на Луну в 2024 году в рамках проекта "Артемида".

Посадочный аппарат будет, по сути, выполнять роль огромного грузовика, который доставит на лунную поверхность такое оборудование как луноходы и транспортные аппараты для астронавтов. Хотя люди не будут пользоваться этим аппаратом, часть его инженерных наработок может быть применена и в пилотируемом посадочном модуле.

К 2028 году NASA планирует одерживать на Луне устойчивое человеческое присутствие на регулярной основе.