Пуск "Прогресса" перенесли из-за неисправного кабеля

Пуск корабля "Прогресс МС-13" перенесли с 1 декабря на 6-е. Причиной стала обнаруженная в последний момент неисправность кабеля.

Как сообщили в "Роскосмосе", неисправность была обнаружена в процессе предполётной полготовки одним из работников РКК "Энергия". Кабель уже заменён, но теперь потребуются дополнительные перепроверки оборудования корабля, в связи с чем полёт переносится.

Отметим, что первоначально "Прогресс" собирались запускать именно 6-го, но затем полёт был перенесён на более раннюю дату по запросу NASA. Космическое агентство опасалось, что российский орбитальный грузовик может помешать полёту американского Crew Dragon.

Напомним, именно этими кораблями Илона Маска NASA Планирует заменить отечественные "Союзы".