Общение космонавтов с ЦУПом теперь регламентировано

Методические рекомендации по общению с космонавтами внедрили Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) и Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Эти принципы уже применяются и дали позитивные результаты.

Новые рекомендации включают ясную и отчётливую, не слишком быструю речь, устойчивую громкость передачи и отсутствие слов-паразитов. Допускаются приветствия и выражение благодарности, а вот негативные высказывания на любые темы под запретом.

Согласно опубликованному "Энергией" и ЦПК докладу, внедрение этих принципов позволило снизить количество ошибок, повысить эффективность взаимодействия космонавтов с ЦУПом и ускорить эти переговоры.

В основу методических рекомендаций положен приказ Минтранса о порядке осуществления радиосвязи в воздушном пространстве России (2012 г.).