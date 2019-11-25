Новый робот Роскосмоса будет тёзкой внука Рогозина

Космический робот следующего поколения получит имя "Артем". От отправится в космос на корабле "Орёл" в 2025 году.

Об этом рассказал директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко. Артем будет создан на основе робота Федора (FEDOR), однако станет более элегантным (напомним, в сентябре при полёте Федора на МКС у неповоротливой машины возникли трудности). Кроме того, новый робот будет способен частично управлять космическим кораблём самостоятельно, передаёт ТАСС.

Название новой модели — аббревиатура от Automatic Research and Testing Machine. Блошенко не стал комментировать совпадение этого названия с именем внука Дмитрий Рогозина, являющегося генеральным директором госкомпании.

Блошенко также отметил, что пока нельзя сказать, какие именно функции управления сможет брать на себя Артем — во всяком случае стыковку ему не доверят. Напомним, "Орёл", на котором планируется запустить ARTEM — экспериментальный пилотируемый корабль, испытания которого должны начаться в 2023 году.