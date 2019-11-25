РАН просит заменить ракету для пуска новой обсерватории

"Спектр-М", новую астрофизическую обсерваторию, могут отправить в космос ракетой-носителем "Ангара-А5В" вместо "Ангары-А5М", о котором шла речь ранее. Дело в грузоподъёмности ракет.

Такое пожелание высказала заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева. Она подчеркнула, что "Ангара-А5В" благодаря превосходящему аналог обтекателю может нести больше полезного груза, так что "Спектр-М" выйдет в космос полностью укомплектованным. Сейчас же конструкторы отчаянно пытаются ужать массу обсерватории.

Ранее планировалось вывести "Спектр-М" в космос в этом году, но в итоге пуск перенесли на следующий плановый период. Отметим, что "Ангара-А5М" должна быть впервые запущена в 2024 году, а первый пуск "Ангары-А5В" сейчас запланирован только на 2026-2027 года. Таким образом, смена ракеты-носителя может ещё отложить отправку новой обсерватории в космическое пространство.