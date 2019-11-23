В России начнут создавать группировки боевых роботов

В Российской Федерации планируют создать группировки роботов, которые будут решать различные задачи вместо человека, в том числе и боевые. Группы по пять роботов будут действовать при минимальном участии оператора.

Работы по созданию таких групп планируется начать в 2020 году, сообщает РИА "Новости". Конструкторы планируют изготовить опытные образцы боевых роботов, а затем начать их внедрение в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил.