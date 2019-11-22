Марсианский аппарат опять вынужден фиксировать бур "рукой"

InSight, марсианская посадочная платформа NASA, вновь начала бурение поверхности "красной планеты". Аппарат опять вынужден прижимать бур роботизированной "рукой".

О продолжении буровых работ сообщается в аккаунте InSight в твиттере.

Напомним, миссия InSight на Марсе с самого начала была сопряжена с трудностями. Платформа совершила посадку в декабре прошлого года, а к исследовательским работам приступила в феврале. В первые же сутки возникли проблемы — бур погрузился лишь на половину запланированной глубины и перестал продвигаться. Как оказалось впоследствии, он наткнулся на неожиданно плотный слой спекшегося марсианского песка.

Чтоб решить эту проблему, в начале октября корпус буровой установки убрали, а сам бур прижали механической рукой-манипулятором платформы. В конце месяца руку пришлось убрать, так как на этой глубине она мешала шлейфу, соединяющему бур с основной частью платформы. Но без поддержи бур тут же вылетел из лунки и опасно накренился.

Сейчас специалисты надеются хоть бы вернуть его на прежнюю глубину. Темвременем марсианские почвы пытаются воспроизвести в лабораторных условиях, чтоб понять, в чём проблема и как её устранить.