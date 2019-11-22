Чеченская патриотическая соцсеть считает Крым частью Украины

Mylistory, социальная сеть, созданная в Чечне, воспринимает Крым как часть Украины. Создатель сервиса признаёт, что не доглядел.

Как обнаружил портал "Открытые медиа", если в качестве страны в Mylistory указана Россия, то выбрать крымские города нельзя, зато их перечень появляется, если выбрать поиск по городам Украины. При указании места проживания в профиле приложение также автоматически делает пользователя "жителем Украины", если тот указывает адрес в Крыму.

Создатель соцсети Магомед Эсханов признал наличие проблемы и пообещал, что её исправят в ближайшем обновлении.

Напомним, Mylistory стала главной соцсетью Рамзана Кадырова после того, как его аккаунты в Facebook и Instagram были заблокированы в 2017 году. Тогда Эсханов позиционировал своё детище как альтернативу западным ресурсам, созданную разработчиками-патриотами.

Отметим, что в других российских соцсетях Крым отображается как территории РФ.