Mylistory, социальная сеть, созданная в Чечне, воспринимает Крым как часть Украины. Создатель сервиса признаёт, что не доглядел.
Как обнаружил портал "Открытые медиа", если в качестве страны в Mylistory указана Россия, то выбрать крымские города нельзя, зато их перечень появляется, если выбрать поиск по городам Украины. При указании места проживания в профиле приложение также автоматически делает пользователя "жителем Украины", если тот указывает адрес в Крыму.
Создатель соцсети Магомед Эсханов признал наличие проблемы и пообещал, что её исправят в ближайшем обновлении.
Напомним, Mylistory стала главной соцсетью Рамзана Кадырова после того, как его аккаунты в Facebook и Instagram были заблокированы в 2017 году. Тогда Эсханов позиционировал своё детище как альтернативу западным ресурсам, созданную разработчиками-патриотами.
Отметим, что в других российских соцсетях Крым отображается как территории РФ.
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