Россия готова продавать ОАЭ истребители и ракетные системы

По словам директора по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова, Россия уже направила арабской стороне свои предложения в этом направлении.

На выставке Dubai Airshow 2019, которая проходит в крупнейшем городе ОАЭ, Кладов сказал, что обсуждение возможности продажи истребителей Су-57 и Су-35, а также зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" является "бесконечным процессом".

"Мы настолько открыты, насколько мы можем для поставок, для промышленного партнерства, для передачи технологий. И всякий раз, когда наш партнер хочет собирать технологии, мы смотрим, насколько партнер может освоить технологию", — отметил руководитель по международному сотрудничеству "Ростеха".

Кладов отметил, что обсуждение возможности продажи истребителей Су-57 и Су-35, а также зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" является "бесконечным процессом

На предыдущей выставке Dubai Airshow 2019 Россия представила комплексы "Репеллент", "Сапсан-Бекас", "Рубеж-Автоматика", "Купол", "Луч" и "Пищаль", предназначенные для противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).