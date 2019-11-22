МКС без США может стать проблемой для России

МКС может стать тяжким бременем для России, если Соединённые Штаты выйдут из программы, считает российский космонавт Сергей Рязанский. Он считает, что наукой на космической станции россияне толком не занимаются.

Вероятно, NASA потеряет интерес к МКС после отказа от "Союзов" и переходя на американские корабли, предположил Рязанский в эфире программы "Просто о сложном". Напомним, недавно стало известно, что в следующие два года мест для американских астронавтов на "Союзах" не предусмотрено. Ранее NASA заявили, что полёт на американском CrewDragon примерно на треть дешевле, чем на российских аппаратах. С учётом того, что российский бюджет на космические исследования ниже американского, в результате МКС, возможно, станет нерентабельной.

Сергей Рязанский, являющийся единственным российским командиром космического корабля, чья основная профессия — учёный, а не офицер или инженер, также отметил, что научная работа на МКС у американцев поставлена куда качественнее, а с российской стороны незаметно стремления сделать лучше.