Сбербанк выслал антисемитский призыв в качестве кода активации

Сбербанк выслал клиенту код "CRYVKILLJEWS" ("плачь, убивай евреев"). Представители банка заявили, что вина лежит на автоматике, а они не хотели никого обидеть.

Скриншот с высланным ему паролем выложил на своей страничке в Facebook Александр Шишов. Первоначально Сбербанк объявил картинку фальшивкой, созданной в Photoshop, но вскоре признали ошибку. Как заявили представители банка, они "сами удивлены", что это правда.

В Сбербанке подчеркнули, что живые люди не участвуют в создании таких кодов подтверждения — в год банк рассылает свыше 13 миллиардов паролей. Представители учреждения принесли официальные извинения всем, кого мог задеть случайно возникший антисемитский лозунг и пообещали пересмотреть механизмы генерации кодов подтверждения.