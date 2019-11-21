Возможно, Маск достиг своего потолка – эксперты о взрыве ракеты SpaceX

Причиной взрыва экспериментального Starship может быть ручная сварка, заявил эксперт. Напомним, ракета, которую компания SpaceX планирует отправить к Марсу, взорвалась в ходе испытаний 20 ноября.

Такие выводы озвучил гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин в беседе с РИА "Новости". Он подчеркнул, что качество и надёжность ручной и автоматической сварки различаются как "небо и земля". Это, вероятнее всего, и привело к тому, что шов не выдержал нагрузок повышенного давления.

Пушкин также заявил, что в SpaceX "всё делается на коленке", и при таких условиях сложно соблюсти надлежащие технические требования. Однако, по его словам, сотрудники компании проявили компетентность, своевременно удалив людей из зоны поражения, то есть они осознавали рискованность происходящего.

Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского, счёл произошедшее закономерным. Он заявил, что Маск по сути бизнесмен, а не технический специалист, и сейчас упёрся в "потолок" достижений, которые возможны без технологического прорыва.

Ранее представители SpaceX подчеркнули, что взрыв модели Starship Mk1 не был вполне неожиданным, так как целью испытаний и была проверка максимальных нагрузок аппарата. Илон Маск также сообщил, что взорвавшуюся ракету не будут ремонтировать, а перейдут сразу к арботе над следующей, более продвинутой версией.

Напомним, представляя Starship Mk1 в сентябре этого года, Маск обещал, что его первый полёт произойдёт через один-два месяца.