Волонтёры проведут курсы о мошенничестве в интернете

Волонтёры будут искать мошеннические предложения в интернете и расскажут россиянам, как их распознать самим. Инициативу уже поддержал Центробанк.

Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) планирует проводить семинары по кибербезопасности. Планируется, что с молодёжью занятия пройдут в учебных заведениях, а старшее поколение просветят в ходе лекций на базе досуговых центров.

По статистике до 97% хищений со светов физических лиц связано с манипулированием людьми, а не просто хакерскими атаками и утечками данных, поэтому просвещение населения играет большую роль. Все семинары будут проводить люди, которые и сами предварительно были обучены противостоять кибермошенничеству.

Центробанк поддержал инициативу АРФГ, но подчеркнул, что для реального эффекта необходим большой охват этих курсов.

Кроме того, волонтёры АРФГ планируют выявлять сомнительные сайты и мошеннические предложения в рунете.