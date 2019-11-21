Дуров призвал удалять WhatsApp во избежание потери данных

Павел Дуров, создатель социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram, призвал всех пользователей приложения WhatsApp удалить его со своих смартфонов. По его словам, в мессенджер намеренно встроена уязвимость, открывающая доступ к данным пользователей.

Дуров подчеркнул, что хакеры или спецслужбы могут получить доступ не только непосредственно к переписке в WhatsApp, которая недостаточно защищена, но к другим данным со смартфона, не привязанным непосоедственно к мессенджеру — например, к фотографиям. В своём Telegram-канале он назвал обнаруженные в мессенджере уязвимости намеренно оставленным разработчиками "бэкдором". Предприниматель связал это с политикой Facebook, владеющего приложением. Американская социальная сеть не раз была уличена в неосторожности при обращении с персональными данными пользователей.

По мнению Дурова, маловероятно, что такие вопиющие упущения в безопасности допускались раз за разом только по случайности.

Он подчеркнул, что его собственный мессенджер никогда не сталкивался с подобными проблемами с безопасностью. В свою очередь, эксперты подчеркнули, что точно сказать, передаёт ли кому-то информацию с устройства любой мессенджер, включая Telegram, весьма сложно, и пользователям стоит быть готовыми к рискам.