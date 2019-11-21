Британский студент обнаружил существо возрастом 185 миллионов лет

В Великобритании на пляже Йоркшир студент-медик, а по совместительству археолог-любитель Аарон Смит обнаружил "золотой шар" с окаменелыми останками вымершего морского существа. Возраст существа составляет 185 млн лет.

Снаружи шар покрывает слой пирита, поэтому он напоминает золото. Многие золотоискатели называли его "золотом дураков".

Это уже не первая находка Смита. По его словам, такие находки можно обнаружить везде, но выяснить, что это именно редкость, крайне сложно. Кроме того, непросто аккуратно очистить обнаруженный камень, чтобы добраться до ископаемого, находящегося внутри. На это может уйти несколько сотен часов.

Сейчас Смит обнаружил сразу несколько окаменелостей, которые относятся примерно к одному временному периоду. Особенно его поразила одна из них.

Смит сам смог раскрыть свою находку и обнаружил внутри останки древнего существа. Далее к процессу были подключены эксперты.

Они идентифицировали окаменелости и пришли к выводу, что это представитель вымершего вида головоногих моллюсков Cleviceras, который относится к семейству Hildoceritidae. Эти существа широко распространены, и их окаменелости находят довольно часто.

Фото: instagram