Российский космонавт связал малое число женщин-коллег с физиологией

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что среди его коллег так мало женщин из-за особенностей физиологии. Он также предположил, что сами женщины не стремятся в космос, поскольку у них другие ценности.

На вопросы о том, почему в космической программе США участвовало около 50 женщин, а за всю историю советской и российской космонавтики всего четыре, Рязанский ответил в эфире программы "Просто о сложном". По его словам, старт ракеты или внештатную ситуацию на орбите не подгонишь под менструальный цикл, а мужчин гормональный фон и устойчивость к физическим и психологическом стрессам намного более стабильны.

Кроме того, Рязанский отметил, что для женщин важнее семья и дети, а подвиги и приключения ищут скорее "мальчишки".

При этом космонавт счёл, что создание отдельного женского отряда было бы оскорбительным для женщин.

Сейчас Анна Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов, ей еще только предстоит отправится в полёт. Ранее Дмитрий Рогозин, возглавляющий "Роскосмос", допустил, что компания будет привлекать к полётам большее число женщин.